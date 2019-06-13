Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров заявил, что раскачивание ситуации с Голуновым не дало ожидаемых результатов

Джабаров заявил, что раскачивание ситуации с Голуновым не дало ожидаемых результатов

 Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге

Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге

Более 22 тысяч иностранцев не пустили на Украину с начала года

Более 22 тысяч иностранцев не пустили на Украину с начала года

 Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии
Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

 Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа

Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа
Джабаров заявил, что раскачивание ситуации с Голуновым не дало ожидаемых результатов

Джабаров заявил, что раскачивание ситуации с Голуновым не дало ожидаемых результатов

 Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге

Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге

Более 22 тысяч иностранцев не пустили на Украину с начала года

Более 22 тысяч иностранцев не пустили на Украину с начала года

 Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии
Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

 Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа

Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа
10:51   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Более 22 тысяч иностранцев не пустили на Украину с начала года

Более 22 тысяч иностранцев не пустили на Украину с начала года

Около 22 тысяч иностранцев не смогли попасть на территорию Украины с начала 2019 года. Среди них оказались 3,4 тысячи россиян, сообщили в Госпогранслужбе страны.

«Органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на данный момент выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда на Украину еще 14 тысяч иностранцам, включая 5,7 тысячи россиян.

В январе 2019 года стало известно, что Украина с начала года не пустила в страну 700 россиян. Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал на расширенном заседании коллегии МВД страны заявил, что въезд в страну будет и впредь ограничен для граждан, которые входят в «категорию риска», а также для тех, кто может быть причастен к «дестабилизации ситуации на Украине». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #общество #госпогранслужба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...