Более 22 тысяч иностранцев не пустили на Украину с начала года

Около 22 тысяч иностранцев не смогли попасть на территорию Украины с начала 2019 года. Среди них оказались 3,4 тысячи россиян, сообщили в Госпогранслужбе страны.

«Органами охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на данный момент выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда на Украину еще 14 тысяч иностранцам, включая 5,7 тысячи россиян.

В январе 2019 года стало известно, что Украина с начала года не пустила в страну 700 россиян. Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал на расширенном заседании коллегии МВД страны заявил, что въезд в страну будет и впредь ограничен для граждан, которые входят в «категорию риска», а также для тех, кто может быть причастен к «дестабилизации ситуации на Украине».