Джабаров заявил, что раскачивание ситуации с Голуновым не дало ожидаемых результатов

Представители либеральной общественности, а также журналисты из оппозиционных и прозападных средств массовой информации предприняли накануне попытку провести в центре Москвы шествие в поддержку Ивана Голунова, несмотря на то, что спецкор «Мендузы» к тому моменту уже находился на свободе и никакой необходимости в подобной акции не было.

Об этой нестыковке пишет интернет-издание «Инфореактор», приводя комментарий члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Джабарова.

Сенатор отметил, что и сам Иван Голунов и редакция «Медузы» призывали людей не выходить на несанкционированное мероприятие, чтобы избежать возможных неприятностей.

Также Джабаров высказал мнение, что «некоторые силы» намерено раскручивают ситуацию, пытаясь таким образом решить какие-то свои проблемы, но ситуация в стране вопреки их усилиям остается совершено нормальной и стабильной.

«В частности, Навальный подсуетился. Я думаю, что этот митинг не раскачивает ситуацию, в стране совершенно нормальная стабильная ситуация. А то, что произошло сегодня в Москве, я думаю, обязательно получит достойную оценку у руководства МВД, у следственного комитета», — добавил сенатор.

Издание отмечает, что финансируемые Западом телеканал «Настоящее время» и «Радио свобода» вели с несанкционированного митинга прямую трансляцию. Их не остановило даже то, что митинг планировалось провести в защиту Голунова, однако к среде 12 июня с журналиста были сняты все обвинения и мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, после чего основная масса его сторонников сообщила, что не выйдет на акцию.

«А то, что некоторые прозападные издания подсуетились в данной ситуации, так это понятно. Они у себя не видят бревна в глазу, а соринку у нас увидели, и все это раскручивают. На мой взгляд, эта акция не имела никакого смысла потому что все проблемы, которые побудили такое протестное движение, они все были решены. Мгновенно, при чем…», — подчеркнул Джабаров.

В заключение сенатор отдал должное властям, которые быстро разобрались в ситуации и отреагировали, благодаря чему справедливость восторжествовала.