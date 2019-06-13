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10:16   13 Июня 2019
Россия

Приложения «Яндекса» и Kaspersky потеряли некоторые функции из-за Google

Приложения «Яндекса» и Kaspersky потеряли некоторые функции из-за Google

Несколько месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для системы Android не работает ряд функций. Об этом в четверг, 12 июня, сообщает РБК.

Пользователи в комментариях в Google Play жалуются, что в «Яндексе» пропала функция встроенным в приложение автоматическим определителем номера, а Kaspersky Internet Security лишилась «фильтра звонков», который позволял блокировать звонки с определенных номеров. Также пропал «СМС-антифишинг», блокирующий ссылки на вредоносные сайты в СМС.

Причина — введение новой политики Google по борьбе с мошенническими приложениями, сообщили обе компании. В «Яндексе» подчеркнули, что функция АОН в последних версиях Android будет работать только после выбора «Алисы» в качестве голосового помощника.

Представитель «Лаборатории Касперского» утверждает, что изменения в приложениях из-за новой политики Google не повлияли на эффективность защиты от киберугроз пользователей Kaspersky Internet Security для Android.

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Автор: Арсений Аскольский
#google #яндекс #касперский #приложения

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