Приложения «Яндекса» и Kaspersky потеряли некоторые функции из-за Google

Несколько месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для системы Android не работает ряд функций. Об этом в четверг, 12 июня, сообщает РБК.

Пользователи в комментариях в Google Play жалуются, что в «Яндексе» пропала функция встроенным в приложение автоматическим определителем номера, а Kaspersky Internet Security лишилась «фильтра звонков», который позволял блокировать звонки с определенных номеров. Также пропал «СМС-антифишинг», блокирующий ссылки на вредоносные сайты в СМС.

Причина — введение новой политики Google по борьбе с мошенническими приложениями, сообщили обе компании. В «Яндексе» подчеркнули, что функция АОН в последних версиях Android будет работать только после выбора «Алисы» в качестве голосового помощника.

Представитель «Лаборатории Касперского» утверждает, что изменения в приложениях из-за новой политики Google не повлияли на эффективность защиты от киберугроз пользователей Kaspersky Internet Security для Android.