Робота-сапера и «Солнцепеки» покажут на форуме «Армия-2019» в Чите

Жители Читы смогут ознакомиться с 30 образцами военной техники, в том числе с роботом-сапером «Уран-6» и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». В городе с 28 по 30 июня состоится форум «Армия-2019».

Форум также пройдет во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске, Белогорске, Улан-Удэ, Корсакове. Всего будет организовано 11 выставочных площадок, общая площадь которых составит 30 тысяч квадратных метров.

В Чите экспозиция будет развернута на полигоне учебного центра «Песчанка». Зрители увидят робототехнический комплекс «Уран-6», комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», ЗРК «Бук-М2», тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

Для очистки местности за пределами #Алеппо российские саперы применяют военные робототехнические комплексы «Уран-6» pic.twitter.com/z6iGFwEVPj — Минобороны России (@mod_russia) December 30, 2016

Также будут выставлены танки Т-72Б3, БМП-2, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-В, ЗРС С-300ПС, а также исторические образцы вооружения — танк Т-34 и самолет Су-100.