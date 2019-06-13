ФАН начало конкурс для региональных журналистов

Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило запуск конкурса «Хорошие новости России». Проект создан для поддержки журналистов РФ из региональных СМИ, которые продвигают конструктивную новостную повестку.

Конкурс будет проходить постоянно, по два этапа в год. Первый тур начался накануне, 12 июня, в День России. Завершится он к 18 июня. В этот день экспертная комиссии ФАН опубликует список отобранных материалов.

Конкурс будет проходить постоянно, по два этапа в год. Первый тур начался в День России, 12 июня, и закончится 18 июня. К этому моменту эксперты ФАН отберут и опубликуют сто материалов претендентов на победу. Читатели смогут проголосовать за понравившиеся материалы.

Конкурс состоит из пяти номинаций: «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты», «Герои современности».

Заключительный отбор проведут эксперты. Результаты опубликуют 24 июня, в каждой из номинаций будет только один победитель, который получит 100 тысяч рублей.

Второй этап стартует сразу после окончания первого этапа. ФАн будет ждать до конца года номинантов из ста работ, опубликованных с 1 июня по 31 декабря текущего года.