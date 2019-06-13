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9:51   13 Июня 2019
Россия

На проплаченном Западом марше «в поддержку» Голунова журналистов было больше, чем митингующих

На проплаченном Западом марше «в поддержку» Голунова журналистов было больше, чем митингующих

Несогласованная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова оказалась проплаченной Западом и не оправдала ожиданий заказчиков. Об этом пишет iReactor.  

Поскольку за день до митинга с Голунова были сняты все обвинения, большая часть сторонников и представителей оппозиции не пошли на ранее запланированный митинг. Остаться дома призывал и сам журналист, а также редакция «Медузы», где он работает.

Несмотря на это, оппозиционеры, чьей целью является дестабилизация обстановки и раздувание скандала, все равно вышли на улицы. Например, на митинге можно было встретить представителей «Радио свободы» и «Настоящего времени». Эти СМИ финансируются за счет западного бюджета. 

Акция оказалась не такой масштабной: больше на месте событий оказалось прессы и зевак. Очевидно, что задумка с треском провалилась, пишет издание. Напомним, власти Москвы ранее согласовали другой день проведения митинга — 16 июня. 

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #митинг #общество #голунов

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