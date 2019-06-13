На проплаченном Западом марше «в поддержку» Голунова журналистов было больше, чем митингующих

Несогласованная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова оказалась проплаченной Западом и не оправдала ожиданий заказчиков. Об этом пишет iReactor.

Поскольку за день до митинга с Голунова были сняты все обвинения, большая часть сторонников и представителей оппозиции не пошли на ранее запланированный митинг. Остаться дома призывал и сам журналист, а также редакция «Медузы», где он работает.

Несмотря на это, оппозиционеры, чьей целью является дестабилизация обстановки и раздувание скандала, все равно вышли на улицы. Например, на митинге можно было встретить представителей «Радио свободы» и «Настоящего времени». Эти СМИ финансируются за счет западного бюджета.

Акция оказалась не такой масштабной: больше на месте событий оказалось прессы и зевак. Очевидно, что задумка с треском провалилась, пишет издание. Напомним, власти Москвы ранее согласовали другой день проведения митинга — 16 июня.