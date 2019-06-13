Путин заявил, что отношения РФ и США «все хуже и хуже»

Российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что отношения РФ и США деградируют. По словам президента, они становятся «все хуже и хуже».

При этом глава государства надеется, что у Москвы и Вашингтона получится выйти на «какие-либо решения» после саммита G20 в Осаке 27-28 июня.

«Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует», — подчеркнул Путин.

В середине мая американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться в Японии с Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Источники РБК и «Коммерсанта» сообщали, что США предложили России организовать встречу Путина с Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о возможной встрече глав государств на саммите G20. По словам помощника президента Юрия Ушакова, идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, но еще не конкретизирована.