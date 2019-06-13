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9:12   13 Июня 2019
Россия

Эксперт указал на явные признаки иностранного вмешательства в незаконном митинге оппозиции

Эксперт указал на явные признаки иностранного вмешательства в незаконном митинге оппозиции

Несанкционированная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова состоялась в среду, 12 июня, в Москве. Власти города предлагали провести митинг в другой день, 16 июня, чтобы не мешать праздничным мероприятиям в честь Дня России. Но либеральные СМИ и представители оппозиции не захотели искать компромисс.

Сам Голунов, которого отпустили 11 июня, заявил, что не пойдет на акцию, и посоветовал остальным провести время с родными и близкими. К этому призывала и редакция «Медузы», где работает журналист.

Эксперт указал на явные признаки иностранного вмешательства в незаконном митинге оппозиции

В итоге акция состоялась, в ходе нее были задержания. При этом западные СМИ активно писали о том, что происходит в Москве. По мнению политолога Александра Дудчака, это можно расценить как иностранное вмешательство, пишет «Слово и Дело».

«Пусть пишут, что хотят, собака лает – караван идет. Вся эта так называемая оппозиция, которая кормится с рук зарубежных грантодателей, работает на «майданы» в стране», — сказал он.

Эксперт считает, что людям надо объяснить, что ситуация не такая уж однозначная. 

«А цели достаточно просты – это «майдан» в России, и они этого добиваются доступными способами. Один из таких способов — это использование подобных поводов», — пояснил Дудчак.

По его словам, оппозиция заинтересована как раз в несогласованной акции, поскольку задержания станут поводом начать скандал. Но таким образом они подставляют граждан, которые пришли на митинг.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #митинг #общество #голунов

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