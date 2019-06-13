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8:29   13 Июня 2019
Россия

История с Голуновым доказала, что гражданские институты в России работают хорошо

История с Голуновым доказала, что гражданские институты в России работают хорошо

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала, к чему в итоге привело дело журналиста Ивана Голунова. По ее словам, теперь необходимо сделать соответствующие выводы. Об этом пишет iReactor.

С Голунова сняли обвинения в сбыте наркотиков во вторник, 11 июня. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, добавив, что будет проведена проверка действий сотрудников ведомства.

«Если человека привлекли пусть даже за то, что он возможно совершал, но бездоказательно,  — это непрофессионально», — сказала Бессараб.

Она отметила, что общество всегда реагирует на эмоциональное напряжение, а в данном случае реакция госструктур на общественное мнение говорит о том, что гражданские институты работают исправно.

Также депутат добавила, что сейчас Уголовный кодекс полный, в нем есть все необходимые нормы. Однако проблема заключается в том, что их в недостаточной степени выполняют.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #общество #голунов #гражданские институты

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