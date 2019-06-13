Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После «марша за Голунова» в полиции остаются четверо человек

После «марша за Голунова» в полиции остаются четверо человек

 «Марш за Голунова» не перенесли из-за его проплаченности, заявил эксперт

«Марш за Голунова» не перенесли из-за его проплаченности, заявил эксперт
Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

 Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет
Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

 Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа

Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа
После «марша за Голунова» в полиции остаются четверо человек

После «марша за Голунова» в полиции остаются четверо человек

 «Марш за Голунова» не перенесли из-за его проплаченности, заявил эксперт

«Марш за Голунова» не перенесли из-за его проплаченности, заявил эксперт
Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

 Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет
Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

 Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа

Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа
7:49   13 Июня 2019
Весь мир

Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

Профессор Гарвардского университета Мартин Фельдстайн призвал к резкому сокращению социальных программ в США для избежания долгового кризиса. Об этом говорится в его статье для Wall Street Journal.

Эксперт отмечает, что США может ожидать серьезный долговой кризис, если правительство не поменяет структуру бюджетных расходов. Он подчеркивает, что снижение расходов на оборону не может быть проведено ниже определенного уровня, из-за чего придется сокращать различные государственные пособия и дотации.

В частности, Фельдстайн предложил поднять возраст для получения пенсий до 70 лет, а также проиндексировать его в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни.

Экономист также заявил, что для избежания трудностей правительству придется либо поднимать налоги, либо сократить расходы в будущем. Поскольку повышение налогов замедляет экономический рост, лучшим подходом станет замедление роста расходов.

Фельдстайн призвал уделить особое внимание таким программам, как Medicare, Medicaid и Social Security. По его мнению, их финансирование нужно сокращать в первую очередь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #госдолг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...