Долговой кризис в США вынудит власти урезать расходы на социальную сферу, заявил эксперт

Профессор Гарвардского университета Мартин Фельдстайн призвал к резкому сокращению социальных программ в США для избежания долгового кризиса. Об этом говорится в его статье для Wall Street Journal.

Эксперт отмечает, что США может ожидать серьезный долговой кризис, если правительство не поменяет структуру бюджетных расходов. Он подчеркивает, что снижение расходов на оборону не может быть проведено ниже определенного уровня, из-за чего придется сокращать различные государственные пособия и дотации.

В частности, Фельдстайн предложил поднять возраст для получения пенсий до 70 лет, а также проиндексировать его в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни.

Экономист также заявил, что для избежания трудностей правительству придется либо поднимать налоги, либо сократить расходы в будущем. Поскольку повышение налогов замедляет экономический рост, лучшим подходом станет замедление роста расходов.

Фельдстайн призвал уделить особое внимание таким программам, как Medicare, Medicaid и Social Security. По его мнению, их финансирование нужно сокращать в первую очередь.