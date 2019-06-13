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Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

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7:13   13 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

Путин рассказал об узурпации власти в Молдавии

Ситуация с узурпацией власти в Молдавии не уникальна, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, власть в республике была узурпирована олигархическими структурами, подмявшими под себя государственный аппарат.

Политическая ситуация в Молдавии обострилась в начале месяца. Поддерживающая сотрудничество с РФ Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали 8 июня парламентское большинство. Через три месяца страна получила новое правительство. Однако, Конституционный суд посчитал данное решение незаконным.

Парламент обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытке узурпировать власть с помощью судей. После этого КС отстранил президента Игоря Додона от обязанностей. Врио президента стал вице-председатель Демпартии Павел Филип, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в сентябре.

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Автор: Олег Королев
#путин #молдавия

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