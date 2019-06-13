После «марша за Голунова» в полиции остаются четверо человек

Четверо задержанных на «марше за Голунова» в центре Москвы остаются в полиции, сообщает столичный главк МВД.

Отмечается, что все нарушители спокойствия подвергнуты административному задержанию, срок которого составляет до 48 часов.

Точное число задержанных главк не уточняет. Однако, днем поступали официальные сведения о двух сотнях задержанных. Согласно неофициальным данным портала ОВД-Инфо, полиция доставила в отделения 513 человек, по меньшей мере четверо из них - несовершеннолетние.

В центре столицы прошла прошла акция, целью которой объявлялась поддержка корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Сам журналист выступил против ее проведения.

Согласно данным МВД, всего митингующих в столице было 1200 человек. При этом на праздничных мероприятиях в День России участвовали пять миллионов россиян. Безопасность на 4,2 тысячах мероприятий обеспечивали 40 тысяч человек. Несмотря на единичные попытки сорвать праздник, порядок был обеспечен.