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 Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа

Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа
7:01   13 Июня 2019
Весь мир

Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа

Израиль нанес воздушные удары по военному комплексу в секторе Газа

Авиация Израиля атаковала подземную инфраструктуру палестинских боевиков в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба.

Отмечается, что в ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты израильских ВВС атаковали подземную инфраструктуру боевиков на военной базе, расположенной в южной части анклава.

Информации о пострадавших при обмене ударами не поступало.

Израиль традиционно возлагает ответственность за любые агрессивные действия из сектора Газа, поскольку требуют от него обеспечение соблюдения перемирия всеми палестинскими фракциями.

Израильские военные заявляют, что прошлой ночью они перехватили ракету, задействовать систему ПРО «Железный купол». Перед этим предшествовало решение Тель-Авива запретить Палестине выход в море из-за запуска воздушных шаров со взрывчаткой.

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Автор: Олег Королев
#палестина #израиль

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