Организаторы «марша за Голунова» не перенесли дату митинга в Москве, поскольку за него уже заплатили западные спонсоры. Такое мнение выразил в интервью «Народным новостям» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, оппозиция не может остановиться после освобождения Ивана Голунова, поскольку ей наплевать как на самого журналиста, так и на всех остальных. Он отметил, что «им главное отработать то, что они должны отработать».

Мартынов заявил, что никто из западных спонсоров не ожидал, что государство так быстро отреагирует на незаконное задержание журналиста. По его словам, оппозиция была уверена, что история с Голуновым продлится еще несколько людей.

Эксперт отметил, что политические оппоненты не ожидали от России такой глубины взаимодействия общества и государства. По этой причине они ориентировались на то, чтобы в День России устроить массовые беспорядки. Мартынов отметил, что под эту дату было все спланировано и профинансировано, а также «баз заряжен Навальный, его секта и другие активисты».

Директор МИНТ Алексей Мартынов убежден, что адепты западной антироссийской секты действуют по стандартной схеме. Их целью является являются правоохранительная система, которая в какой-то момент не должна была сработать.