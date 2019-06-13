Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оппозиция использует Голунова для обострения ситуации в стране, заявил эксперт

Оппозиция использует Голунова для обострения ситуации в стране, заявил эксперт

 Оппозиция использует Голунова в качестве разменной монеты, заявил Онищенко

Оппозиция использует Голунова в качестве разменной монеты, заявил Онищенко
Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

 Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии
Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады

 Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов
Оппозиция использует Голунова для обострения ситуации в стране, заявил эксперт

Оппозиция использует Голунова для обострения ситуации в стране, заявил эксперт

 Оппозиция использует Голунова в качестве разменной монеты, заявил Онищенко

Оппозиция использует Голунова в качестве разменной монеты, заявил Онищенко
Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

 Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии
Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады

 Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов
6:06   13 Июня 2019
Весь мир

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады

Украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По словам нардепа, пока от администрации главы государства он видит лишь желание продолжать конфликт в Донбассе.

Рабинович отметил, что ему симпатичен Зеленским, однако он хочет видеть развития, а не «бесконечного 96-го квартала» (шоу Зеленского). Нардеп подчеркнул, что сейчас Киев движется к полной профессиональной катастрофе.

Он заявил, что Киеву нельзя сейчас разрывать связи с восточными партнерами. Рабинович заявил, что Украина должна стать независимой страной, которая торгует как с Западом, так и с Востоком.

Нардеп подчеркнул, что во главе угла стоит мир, но его не будет при сближении с НАТО. Он заявил , что Зеленский для него является «катастрофой».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...