Украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По словам нардепа, пока от администрации главы государства он видит лишь желание продолжать конфликт в Донбассе.

Рабинович отметил, что ему симпатичен Зеленским, однако он хочет видеть развития, а не «бесконечного 96-го квартала» (шоу Зеленского). Нардеп подчеркнул, что сейчас Киев движется к полной профессиональной катастрофе.

Он заявил, что Киеву нельзя сейчас разрывать связи с восточными партнерами. Рабинович заявил, что Украина должна стать независимой страной, которая торгует как с Западом, так и с Востоком.

Нардеп подчеркнул, что во главе угла стоит мир, но его не будет при сближении с НАТО. Он заявил , что Зеленский для него является «катастрофой».