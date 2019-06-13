Оппозиция использует Голунова для обострения ситуации в стране, заявил эксперт

Митинг 12 июня является обычной провокацией со стороны оппозиции, заявил политолог, руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров в интервью «НьюИнформ».

Ранее руководство интернет-издания Meduza призвало не проводить марш в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, поскольку в этот день в стране празднуется День России. Также журналист сам заявлял, что не намерен участвовать в акции.

Эксперт заявил изданию, что оппозиция использует любые информационные поводы для проведения провокаций и обострения ситуации в России.

При этом Захаров выразил мнение, что в России не существует оппозиции: в стране действуют только политические провокаторы.

При любом исходе дела Голунова оппозиция устроила бы акции протеста, отмечает «НьюИнформ». Подчеркивается, что оппозиции не интересен сам журналист - их основной целью являются провокации.