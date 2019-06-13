Оппозиция использует Голунова в качестве разменной монеты, заявил Онищенко

Первый зампред Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью ФАН заявил, что незначительная группа людей использовала дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова как повод для раскачки ситуации в России.

По мнению депутата, организаторов беспорядков на День России изначально не волновала судьба Голунова, их целью являлась провокация. Парламентарий также не исключил, что происходящее могло координироваться извне.

Онищенко отметил, что участники акции явно решают свои собственные проблемы, чем беспокоятся о журналисте. По его мнению, они либо не понимают, что делают, либо «пляшут под чужую дудку». Он подчеркнул, что Голунов стал разменной монетой в этой нечестной игре оппозиции.

Также он рассказал, что еще до митинга видел тех, кто стоял в пикетах на Петровке, 38. По его мнению, манифестанты - совсем молодые люди, которые не понимают что делают и зачем это нужно.