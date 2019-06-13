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4:33   13 Июня 2019
Россия

Кожемяко заявил о сохранении площадки в Приморье под проект «Роснефти»

Кожемяко заявил о сохранении площадки в Приморье под проект «Роснефти»

Площадка под проект «Восточного нефтехимического комплекса» «Роснефти» будет сохранена до решения о необходимости его строительства, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, в ситуации вокруг ТОР «Нефтехимический» правительство решает вопросы налогового маневра и выгоды строительства. Кожемяко выразил уверенность, что «Роснефть» приступит к строительству завода в момент, когда вопросы об эффективности строительства будут решены положительно.

Губернатор отметил, что правительство региона сохраняет за данным объектом площадку. По его словам, «Роснефть» не высказывалось против этого.

Также он сообщил, что проектирование ВНХК займет 2-3 года. По этой причине инвестиционное развитие региона должно идти независимо от реализации проекта.

Кожемяко подчеркнул, что если этого не случится, то обустроенная частично площадка будет предложена инвесторам, которые захотят на ней реализовать иные проекты.

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Автор: Олег Королев
#приморье #роснефть #кожемяко

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