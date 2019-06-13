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3:52   13 Июня 2019
Россия

Дело Голунова выявило безразличие либералов к людям противоположных взглядов

Дело Голунова выявило безразличие либералов к людям противоположных взглядов

Ситуация вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова свидетельствует о безразличии либералов к людям других взглядов. Об этом заявил в интервью ФАН писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков.

По его словам, дело Голунова выявила стремление либералов заступаться исключительно за тех, кто им близок по духу.

Стариков отметил, что либеральная общественность определяет вину человека исключительно по его политическим взглядам. По его словам, если политические взгляды совпадают с позицией либералов, то человек «молодец, хороший и ни в чем не виноват», а если он находится в противоположном политическом лагере - то является «чужаком», а следовательно - виновным.

Публицист уверен, что в противном случае либералам человек с проблемой будет безразличен. Он подчеркнул, что главным итогом дела Голунова является то, что защищать «чужого» либералы просто не будут.

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Автор: Олег Королев
#оппозиция #стариков #голунов

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