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Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

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3:26   13 Июня 2019
Весь мир

Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На приеме по случаю Дня России он отметил, что Россия заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США.

По словам Антонова, Москва и Вашингтон как ведущие ядерные державы несут особую ответственность за мировую безопасность. Он подчеркнул, что сторонам следует стремиться к признанию интересов друг друга и поиску компромиссов.

Антонов также заявил, что РФ выступает за совместное противостояние не надуманным, а реальным вызовам и угрозам, таким как международный терроризм.

Среди прочих представителей дипломатического корпуса и Госдепа США также присутствовал американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России.

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Автор: Олег Королев
#антонов #российско-американские отношения

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