Дипломы российских вузов переведут в электронный формат

Российские вузы намерены в ближайшие два года начать выдавать дипломы в электронном виде, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Отмечается, что к 2021 году вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Уже в текущем году новую модель опробуют пять университетов, еще 15 из них проведут обкатку в 2020-м.

Пресс-служба Минобрнауки уточняет, что электронный диплом станет частью цифрового портфолио, в котором будут учтены спортивные достижения, практики, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации.

Ожидается, что типовое ехническое решение для цифровых резюме будет уже в текущем году внедрено на сайте «Современная цифровая образовательная среда». Отмечается, что работодатели смогут иметь доступ к электронным дипломом и другими достижениями гражданина.