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2:52   13 Июня 2019
Россия

Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»

Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»

Присутствие прозападных СМИ на несанкционированном митинге оппозиции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова является свидетельством иностранного вмешательства, заявил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Владимир Джаралла.

По его словам, речь идет об участии давно сложившегося «цветного интернационала». Он напомнил, что «цветные революции» в странах бывшего СССР и восточной Европы всегда организовывались при мощнейшей поддержке из-за рубежа. Политолог отметил, что присутствие прозападных СМИ на подобных мероприятиях является естественным событием.

Голунов ранее обратился к сторонникам, попросив их не устраивать митинг 12 июня. Однако, либеральное сообщество проигнорировало его заявление и вышли на несанкционированную акцию. Джаралла выразил мнение, что данный факт указывает на то, что оппозиция использует журналиста лишь как повод для шумихи.

Политолог отметил, что Голунов приходит в себя после пережитого. Также готов согласованный 16-го митинг, в котором могут участвовать все, кто угодно. По его словам, это подтверждает тот факт, что для оппозиции важнее не ситуация, ради которой это случилось, а дальнейшее продвижение протестов.

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Автор: Олег Королев
#оппозиция #несанкционипрованный митинг #голунов

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