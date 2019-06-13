Ливанские военные перехватили в море корабль с беженцами из Сирии

Морской патруль ВС Ливана перехватил корабль с нелегалами из Сирии, сообщает пресс-служба ливанской армии.

Патруль в шести с половиной километрах от побережья Каламун задержал корабль, который пытался нелегально выйти из ливанских территориальных вод. Судно было отправлено с берега Бханнин. На борту корабля находились десять сирийских граждан.

Сирийские граждане в последнее время предпринимают попытки добраться до континентальной Европы или хотя бы дойти до острова Кипр, пользуясь услугами контрабандистов, которые предлагают нелегальный морской путь из Ливана. Береговая охрана ВС страны предпринимают все необходимые меры для пресечения подобных действий.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проблема сирийских беженцев на северо-западе Сирии может быть решена после полного выполнения сочинского меморандума. По его словам, на данный момент Турция свои обязательства полностью выполняет.