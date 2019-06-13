Пушков прокомментировал заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ.

Накануне глава украинского МИД заявил, что при получении РФ «желанной индульгенции» Украина перестанет делать «формальные вежливые жесты» в отношении ПАСЕ.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что каких-либо ответных мер в адрес Совета Европы со стороны Украины не будет. По его словам, слова Климкина - всего лишь сотрясение воздуха, поскольку украинская сторона полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов.

Сенатор отметил, что единственной мерой Киева будут только лишь «новые истерики при прежнем заискивании».

Накануне комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить России полномочия по участию в июньской сессии