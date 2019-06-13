Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дипломы российских вузов переведут в электронный формат

Дипломы российских вузов переведут в электронный формат

 Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»

Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»
Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

 Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии
Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

 Ливанские военные перехватили в море корабль с беженцами из Сирии

Ливанские военные перехватили в море корабль с беженцами из Сирии
Дипломы российских вузов переведут в электронный формат

Дипломы российских вузов переведут в электронный формат

 Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»

Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»
Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

Олигарх заблокировал Кишинев, но переворота не будет

 Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии
Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном, заявил Антонов

 Ливанские военные перехватили в море корабль с беженцами из Сирии

Ливанские военные перехватили в море корабль с беженцами из Сирии
2:01   13 Июня 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Пушков прокомментировал заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ.

Накануне глава украинского МИД заявил, что при получении РФ «желанной индульгенции» Украина перестанет делать «формальные вежливые жесты» в отношении ПАСЕ.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что каких-либо ответных мер в адрес Совета Европы со стороны Украины не будет. По его словам, слова Климкина - всего лишь сотрясение воздуха, поскольку украинская сторона полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов.

Сенатор отметил, что единственной мерой Киева будут только лишь «новые истерики при прежнем заискивании».

Накануне комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить России полномочия по участию в июньской сессии

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пасе #пушков #климкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...