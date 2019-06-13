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Россия восстановит отношения с Украиной, заявил Путин

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1:45   13 Июня 2019
Весь мир

Россия восстановит отношения с Украиной, заявил Путин

Россия восстановит отношения с Украиной, заявил Путин

Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с ее элитами. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР».

Путин рассказал о том, какими видит российско-украинские отношения после прихода на пост украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Путина, страны неизбежно восстановят отношения, поскольку это не может быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами.

Он отметил, что налаживание отношений возможно даже с политическими элитами минувших лет, которые ставили во главу угла всей своей деятельности личную выгоду и сохранение нажитых на украинцах капиталах.

Путин также заявил, что рассчитывает, что новое руководство Украины «лишено таких ограничений и чувствует себя свободно». Российский лидер выразил надежду, что новая власть сможет действовать в направлении восстановления отношений с Москвой и решения своих внутренних проблем.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #украина

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