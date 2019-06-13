Представители оппозиции перегрызлись после освобождения Голунова

Освобождение спецкора «Медузы» из-под ареста стало неприятной новостью от оппозиции, заявил в интервью «ПолитЭксперту» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

После выхода из-под домашнего ареста журналист призвал не участвовать в несогласованном митинге, запланированном оппозицией на День России. Выход Данилина разрушил планы демшизы, представители которой попросту разозлились после данного исхода и продолжили призывать людей выйти на несанкционированную акцию.

Данилин заявил, что перебитая повестка вызвала ярость у оппозиционеров. По его словам, то, ради чего они звали людей на улицы, уже было достигнуто.

Эксперт уверен, что оппозиционеров ничего не волнует, кроме реализации собственных планов. Он подчеркнул, что для них любая инсталляция является способом пропиарить свою кампанию.

Данилин призвал не встречаться с организаторами несогласованного марша, поскольку они склонны к предательству и обману. По его словам, это доказывают острые споры в интернете между либералами, в ходе которых они не могут определиться, стоит ли выходить на марш или нет. Эксперт отметил, что одна часть из них обвиняет оппонентов в трусости, вторая - в отсутствии логики.

Также Данилин подчеркнул, если бы их на самом деле волновала судьба Голунова, то они бы прислушались к призыву провести акцию, а не устраивать сходку ради красивой картинки.