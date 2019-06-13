Власти Чечни восстановили вновь снесенный знак на границе с Дагестаном

Неизвестные на грузовом автомобиле «КамАз» вновь снесли дорожный знак на территории Чечни в районе границы с дагестанским Кизляром. Об этом сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Ранее дагестанское правительство сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен снесен дорожный указатель «Чеченская республика - Шелковской район». Глава республики Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границ и призвал «отнестись с пониманием» к реакции жителей. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не поддаваться на провокации.

Даудов в своем видеообращении в Instagram сообщил, что в среду ночью «очередной борец со знаками» наехал на придорожный знак, который информирует водителей о том, что он попадает на территорию Чечни. Спикер парламент ЧР задался вопросом о том, чего же провокаторы добиваются. Он отметил, что земля является чеченской и поэтому знак будет стоять на прежнем месте.

Также Даудов сообщил, что после инцидента с указателем он выезжал в район границы с Дагестаном. По его словам, власти и правоохранительные органы Дагестана принимают соответствующие меры. Уже установлено, «кому и какой организации» принадлежит автомобиль.

Спикер подчеркнул, что мусульмане должны жить в мире, как жили их предки. Он призвал дагестанцев к пониманию ситуации. Даудов подчеркнул, что «ищущие приключения камазисты и танкисты найдут их».