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 Трамп надеется на улучшение отношений РФ и Польши

Трамп надеется на улучшение отношений РФ и Польши
0:40   13 Июня 2019
Весь мир

Трамп надеется на улучшение отношений РФ и Польши

Трамп надеется на улучшение отношений РФ и Польши

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на «отличные отношения» Польши и России.

На пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой он выразил надежду на улучшение отношений Варшавы и Москвы. Он также отметил, что рассчитывает на то, что у США и России также будут «отличные отношения».

Таким образом Трамп дополнил четырехминутное выступление Дуды, в котором он около четырех минут рассказывал о том, что Россия якобы всегда хотела захватить чатсь Польши и была «оккупирована» во времена СССР.

Речь Дуды стала ответом на вопрос американского журналиста о том, считает ли он Москву другом или противником Варшавы. Трамп, улыбаясь, назвал вопрос «подстроенным».

Дуда также заявлял, что считает поляков, в отличие от россиян, «более смелыми и способными сражаться до конца». При этом он отмечал, что хочет, чтобы Россия была «огромным другом» Польши.

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Автор: Олег Королев
#россия #польша #трамп

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