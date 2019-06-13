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0:32   13 Июня 2019
Россия

Матвейчев заявил о решающей роли государственных институтов в деле Голунова

Матвейчев заявил о решающей роли государственных институтов в деле Голунова

Победа закона и справедливости в «деле Голунова» была осуществлена благодаря вмешательству государственных институтов. Об этом рассказал изданию «ПолитРоссия» политолог Олег Матвейчев.

Шестого июня на Цветном бульваре полиция задержала корреспондента портала «Медуза» Ивана Голунова, заподозрив его в сбыте наркотиков. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении запрещенных веществ. Произошедшее вызвало крупный общественный резонанс, в результате чего к расследованию дела подключились госорганы и должностные лица. Голунова оказали поддержку Совет при Президенте по правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ, российский Союз журналистов, Общественная палата Москвы и прочие.

Профессор НИУ ВШЭ, философ и политолог Олег Анатольевич Матвейчев выразил мнение, что благодаря активным действиям и конструктивным предложениям данных организаций к делу удалось подключить все другие госинституты, в том числе - президента.

По словам эксперта, государственные институты в ситуации с Голуновым выполняли свою функцию - в рамках различных резонансных дел привлекать внимание властей к неоднозначной ситуации. Матвейчев отметил, что у них есть возможность делать соответственное обращение к должностным лицам, которые обязаны отвечать.

В «деле Голунова» вмешательство госинститутов стало гарантией победы закона и справедливости, подчеркнул он.

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Автор: Олег Королев
#матвейчев #голунов

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