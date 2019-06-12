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22:55   12 Июня 2019
Россия

«Хайпанувшего» на митинге за счет Голунова Навального выпустили из полиции

«Хайпанувшего» на митинге за счет Голунова Навального выпустили из полиции

Задержанного на несанкционированной митинге главу «ФБК» Алексея Навального отпустили. Об этом сообщает ФАН.

Ранее стало известно, что на активиста составили протокол об административном нарушении, который предполагает 30 суток ареста.

Задержание произошло в ходе шествия в «поддержку Ивана Голунова», которого выпустили из-под домашнего ареста накануне. По сути, сегодняшнее мероприятие не имело никакого отношения к журналисту «Медузы», отмечает интернет-издание.

Организаторами несогласованной со столичными властями акции выступили прозападные СМИ «Радио Свобода» и «Настоящее время», освещающие события в антироссийском ключе.

Ранее ряд экспертов указали, что Навальный не имеет отношения к Голунову и просто пытается хайпануть на «деле Голунова».

Как пишет ФАН, Навальный преследовал только одну цель: засветиться на митинге и получить очередные тридцать суток, про которые напишут в западной прессе.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #навальный #общество #голунов

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