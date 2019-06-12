Соболь бросила своих сторонников в День России, сбежав в Германию

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, не поддержав сторонников, вместо участия в несанкционированном митинге предпочла уехать в Германию. В городе Бонн запланировано вручение премии Бориса Немцова, на которую съедутся многие крупные представители российской оппозиции.

Соболь получила приглашение на мероприятие от дочери Немцова Жанны, о чем не преминула написать в Twitter.

Поездка выпала прямо на День России, когда представители оппозиции по традиции устраивают разного рода акции. Решение соратницы Алексея Навального несколько возмутило штаб «ФБК».

Источник в «ФБК» рассказал ФАН, что когда Соболь попросили остаться, чтобы поддержать Голунова, она ответила:

«Зачем мне с эти журналистским быдлом на одной площади стоять? Я не считаю, что журналисты вообще заслуживают такой чести».

Корреспонденты ФАН встретились с Соболь в аэропорту и спросили, почему она решила уехать в День России. Юрист на вопрос не ответила, как и не дала ответ на вопрос, на какие деньги живет, хотя избирателей тоже давно волнует эта тема.

Расследование информагентства установило, что семья Соболь владеет имуществом на сумму более 51 миллиона рублей.

Таким образом, Соболь не поддержала сторонников на несанкционированном митинге ради выгодных знакомств за рубежом для выборов в Мосгордуму. ФАН также допускает, что Соболь во время своей поездки может встретится с беглым олигархом Михаилом Ходоровским, который входит в совет Фонда Бориса Немцова. В этом случае речь может идти о спонсировании предвыборной кампании Соболь.

Выбор Соболь отправиться в Германию вместо участия в митинге указывает на истинные приоритеты руководства «ФБК». Деньги иностранных инвесторов для них гораздо важнее, чем поддержка избирателей, отмечает СМИ.