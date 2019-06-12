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22:22   12 Июня 2019
Россия

Спонсируемые Западом СМИ сгущают краски вокруг незаконной акции в Москве

Спонсируемые Западом СМИ сгущают краски вокруг незаконной акции в Москве

Политолог и общественник Армен Гаспарян уверен, что несанкционированная акция в столице была инициирована Западом.

Несмотря на то, что с задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова сняли обвинения, а митинг в поддержку «всех невинно осужденных» московские власти согласовали на 16 июня, представители оппозиционных сил устроили акцию в День России.

Примечательно, что спонсируемые Западом издания «Настоящее время» и «Радио Свобода» транслировали ход митинга. Публицист Армен Гаспарян в беседе в корреспондентом издания iReactor отметил, что не стоит удивляться такому настырному поведению оппозиции.

Такую картинку необходимо предоставить Западу, чтобы тот мог обвинить Россию, отметил собеседник СМИ. В ходе акции произошли задержания особо буйных - это хорошая картинка для западных медиа, выразил мнение эксперт.

Он также подчеркнул, что существующие на деньги Запада СМИ уже занимались подобной деятельностью и подача информации либеральными изданиями с тех пор совсем не изменилась - эта их специализация, сказал Гаспарян.

«Поэтому я полагаю, что через пару-тройку часов вы услышите, как кроваво и жестоко подавили митинг, мирный протест. Здесь ничего нового не происходит», - резюмировал политолог.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #митинг #запад #общество #голунов

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