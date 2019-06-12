Уголовное преследование задержанного по подозрению в распространении наркотиков журналиста Ивана Голунова прекратили накануне после ряда экспертиз. О том, что его отпустили из-под домашнего ареста, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Задержавших Голунова полицейских отстранили от службы, расследованием занялся Следственный комитет. Также стало известно, что Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников МВД по Москве, которые отвечали за дело Голунова.

Решения главы МВД являются наглядным примером достойного поведения и объективности. После того, как общественность указала на нестыковки в деле, расследование сразу взяли под особый контроль.

Политолог и глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в интервью «НьюИнформ» заявил, что действия МВД в этой ситуации заслуживают уважения.

«Наша правоохранительная система показала, что в России соблюдаются и действуют нормы закона, а не политические соображения», - заявил эксперт.

Несмотря на прекращение уголовного дела против Голунова, представители оппозиционных сил пытаются использовать шумиху вокруг события в своих интересах. В День России они устроили несанкционированные митинги, хотя сам Голунов от участия отказался и посоветовал другим поступить так же.

Как указывает СМИ, напрашивается вывод, что «оппозиционеров» изначально не слишком волновала судьба задержанного журналиста, им важно было использовать общественный резонанс вокруг дела для того, чтобы расшатать российское общество.