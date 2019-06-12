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21:22   12 Июня 2019
Россия

Вышедшие на митинг в поддержку Голунова оппозиционеры вернули бы его в тюрьму, ради протестов

Вышедшие на митинг в поддержку Голунова оппозиционеры вернули бы его в тюрьму, ради протестов

На несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве не обошлось без задержаний. Как сообщило МВД, на митинге правоохранители задержали более 400 человек, среди них — блогер Алексей Навальный и корреспонденты «Медузы», хотя глава издания Галина Тимченко призывала в акции не участвовать.

Еще до старта мероприятия 12 июня организатор марша Лизавета Нестерова сообщила в Facebook, что делать и к кому обращаться в случае задержания, в которых, как оказалось, девушка даже не сомневалась.

Ваня их не интересует

Нестерова несколько раз упомянула про важность посещения акции, подразумевая важность отработки бюджета спонсоров, иначе могут больше и не дать, заметило информагентство ФАН.

Провокация в День России привела к расколу оппозиции. Люди, желавшие свободы Ивану Голунову и тем, кто пострадал от ошибок следствия, возмутились тем, что их подставили под удар.

Писатель Сергей Минаев и журналист Антон Красовский написали, что организаторов акции не интересует Иван Голунов и другие осужденные — они хотят развернуть борьбу «за все хорошее против плохого».

Ваня их не интересует

Комментаторы у Нестеровой в Facebook высказались еще жестче, один из подписчиков даже связал акцию в Москве с протестами в Гонконге:

Ваня их не интересует

Как отмечает СМИ, организаторы российских протестов не слишком прячут своих спонсоров — достаточно посмотреть, кто из СМИ активнее всего поддержал несогласованную акцию: «Радио Свобода» — проект Конгресса США и «МБХ-медиа» — проект опального олигарха Михаила Ходорковского. 

Ангажированность задержанных журналистов «Медузы» тоже очевидна и указывает на наличие второго «начальника». указывает ФАН.

Ваня их не интересует

 

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Автор: Ольга Шпакова
#оппозиция #ходорковский #медуза #радио свобода #голунов #марш голунова

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