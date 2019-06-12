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Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Японии

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Японии

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20:21   12 Июня 2019
Весь мир

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Японии

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Японии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20 в Японии. Об этом сообщает Франс Пресс.

Накануне советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава США надеется встретиться на саммите в Японии с Путиным и председателем КНР.

Саммит Большой двадцатки состоится в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона пока не инициировала проведение отдельной встречи президентов в рамках G20.

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июня анонсировал переговоры с Путиным в рамках саммита G20.

 

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #g20 #трамп

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