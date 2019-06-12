Чуткая реакция государства на дело Голунова показала, что общество и власть едины

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб уверена, что по итогам дела журналиста Ивана Голунова, с которого сняли все обвинения по подозрению в сбыте наркотиков, нужно сделать соответствующие выводы.

«Если человека привлекли пусть даже за то, что он возможно совершал, но бездоказательно, — это непрофессионально. Должны быть сделаны соответствующие выводы», — прокомментировала депутат ситуацию с арестом Голунова корреспонденту портала iReactor.

Бессараб заявила, что своевременная и чуткая реакция государственных структур на резонансное дело Голунова показала готовность власти слышать представителей общественности.

«Если структуры откликаются на те эмоции, которые превалируют в обществе, а эти структуры гражданские, они должны так делать, значит, все работает. Значит, гражданские институты в нашей стране работают. Потому что они выражают протест общества, значит, они его слышат. Когда они перестанут его слышать, надо будет их переизбирать. Сегодня они его слышат», — рассказала депутат Госдумы.

Представительница Госдумы считает, что проблема не в правовых нормах российской конституции, а в их исполнении служителями правопорядка. Она уверена, что критикуемый в последние несколько дней УК РФ не нуждается в поправках.

«Я думаю, что на сегодняшний день он (УК) достаточен все необходимые нормы присутствуют. Но вопрос в том, что их в недостаточной степени выполняют, и за это должны понести соответствующее наказание», — заключила Бессараб.

Напомним, 6 июня во время досмотра полицейские обнаружили у спецкорреспондента портала Meduza пять свертков с наркотиками, позже запрещенные вещества нашли в его арендованной квартире — журналист сообщил, что наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова после результатов экспертиз были сняты все обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. О том, как общественные институты помогли освободить журналиста Голунова читайте в материале «Политики Сегодня».