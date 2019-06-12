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20:07   12 Июня 2019
Общество

РЭО договорился с Казанью о сотрудничестве по переработке ТБО

РЭО договорился с Казанью о сотрудничестве по переработке ТБО

«Российский экологический оператор» и мэрия Казани подписали договор о сотрудничестве: обсуждается создание инфраструктуры по обработке отходов и появление фандоматов, меняющих тару на деньги.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул в разговоре с корреспондентом «360», что Казань является одним из лидеров по качеству переработки отходов и ее технологическому сопровождению — подписанный меморандум даст городу еще больше возможности для развития перерабатывающих технологий.

«Мы рассматриваем несколько инвестиционных проектов в Казани. Это инвестиционный проект, связанный с созданием инфраструктуры по обработке отходов и переработке. Мы сегодня это обсуждали, в том числе, с премьер-министром республики», — сообщил Буцаев.  

РЭО договорился с Казанью о сотрудничестве по переработке ТБО

Руководитель РЭО утверждает, что совокупный эффект от образовательных программ для школьников по обращению с мусором, планомерного развития инфраструктуры и работы современного полигона ТБО позволит столице Татарстана перерабатывать 60% отходов к 2024 году.

Напомним, в начале апреля сообщалось о пилотном экологическом проекте, запущенном в трех городах России. Новые фандоматы работают по принципу «залоговой» системы, возвращая россиянам деньги, заплаченные при покупке жидкости в пластиковой таре — внедрение таких автоматов осуществляется в рамках нацпроекта «Экология».

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Автор: Александра Леснова
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