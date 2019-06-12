Приезд президента Венесуэлы Мадуро не подтвердили в МИД РФ

Москва не может подтвердить скорый визит главы Боливарианской республики Николаса Мадуро в Россию, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы в постоянном контакте с венесуэльскими коллегами обсуждаем уровень и формы продолжения контактов с представителями руководства Венесуэлы. И по линии наших посольств обсуждаем темы дальнейших контактов. Что касается конкретной этой темы, я пока ничего не могу подтвердить», — сообщил Рябков корреспонденту «Интерфакса».

Ранее в Twitter-аккаунте венесуэльского Министерства внутренних дел появилась запись, в которой анонсируется визит Мадуро в Москву в ближайшем времени. Точных дат и времени посещения России венесуэльским главой ведомство не указало.

«Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, ставящим подпись на новых соглашениях во благо народа», — отмечается в сообщении МИД Венесуэлы в соцсети.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на разногласия США и Россия продолжают обсуждать ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине.