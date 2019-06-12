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20:43   12 Июня 2019
Россия

Государство и общество объединились ради справедливости в «деле Голунова»

Государство и общество объединились ради справедливости в «деле Голунова»

«Дело Голунова» стало примером того, как государство и общество способно объединяться для борьбы с недоброжелателями, заявил политолог Алексей Мартынов.

Речь идет о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревали в сбыте наркотиков. Против него было заведено уголовное дело, но благодаря вмешательству ряда общественных институтов историей заинтересовались государственные институты. Дело оперативно взяли под контроль. В результате МВД сообщило о прекращении уголовного преследования журналиста, Голунов оказался на свободе в тот же день.

Глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что общественные институты сумели продемонстрировать на примере этой истории успешную работу в борьбе с «отчаянными недоброжелателями», пишет портал «ПолитРоссия».

Попытка представителей оппозиции разделить гражданское общество и государство с помощью медийных ресурсов и соцсетей не удалась, отметил политолог.

По его мнению, «дело Голунова» показало работу гражданского общества и государства как единого организма.

«И в этом смысле общественные институты показали себя эффективно, и государство, которое, взаимодействуя с институтами, быстро реагирует на сигналы», – подчеркнул эксперт.

Деятельность общественных организаций может привести к тому, что уголовно-процессуальное законодательство будет пересмотрено, резюмировал Мартынов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #гражданское общество #голунов

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