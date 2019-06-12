Вашингтон обвинил Асада в срыве работы конституционного комитета Сирии

США выдвинули обвинения в адрес сирийского правительства и России: спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обвинил РФ в том, что она «не оказывает достаточного давления на президента Башара Асада».

Джеффри уточнил, что недовольство американской стороны вызывает решение Асада, который впустил силы Ирана в республику — именно иранские военные спасли законное правительство Дамаска ранее, во время разгоревшейся в стране войны, напоминает ФАН.

«У нас нет возражений против российских сил в Сирии, ведь они там присутствуют десятилетиями и не участвуют в конфликтах, угрожающих региону. Как только там появились иранцы, они начали угрожать другим странам, и мы считаем это неприемлемым», — пояснил Джеффри,

Профессор Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин напомнил, что долгое время официальный Дамаск возражал против включения в комитет группировок «умеренной оппозиции», подконтрольных Турции, США и арабским монархиям Персидского залива. В итоге большую часть конституционного комитета удалось согласовать до начала эскалации конфликта в регионе в конце апреля, но окончательного решения принято не было.

«Середины не бывает — надо силовыми методами раздавить террористов и полностью нейтрализовать оппозицию процесса формирования конституционного комитета. Если вообще кто-то хочет этот комитет в конце концов создать — вопрос стоит именно так. Второй вариант — садиться и с ними говорить», — заявил Чупрыгин.

Востоковед подчеркивает, что ответственность за вход иранских войск в Сирию несут США, чьи сторонники в «мирной оппозиции» сирийскому правительству требовали свержения Асада.

«Кто загнал Асада в угол, кто заставил пойти к Ирану? Те, кто сейчас кричат «долой Иран из Сирии». Те, кто выделили тонны оружия «умеренной оппозиции» и выделяют его до сих пор», — отмечает Чупрыгин.

Чупрыгин добавил, что неудачи во внешней политике США, в том числе и по Сирии, объясняются неправильным тоном Вашингтона. Именно поэтому Россия не станет «давить» на легитимное руководство Сирии несмотря на то, что именно благодаря РФ и Ирану Асаду удалось удержать централизованную власть в стране.