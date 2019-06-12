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19:32   12 Июня 2019
Россия

Вышедшие на митинг в День России пытаются уничтожить государственность в стране

Вышедшие на митинг в День России пытаются уничтожить государственность в стране

Действия «активистов» на несанкционированных акциях в поддержку журналиста Ивана Голунова в ряде российских городов можно расценивать как вмешательство Запада.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом ФАН выразил мнение, что Запад использует тему Голунова, чтобы спровоцировать протесты в России.

Он рассказал, что в Петербурге тоже состоялась акция в защиту Голунова и депутат, проходя мимо, поинтересовался у людей, от кого они защищают журналиста, которого с извинениями отпустили, а дело против него прекратили.

милонов-запад-голунов

Вышедшие на протест пытаются разрушить российскую государственность, считает парламентарий.

«Им, по большому счету, до Голунова дела нет. Им есть дело до себя: выйти на митинг и попытаться раскачать ситуацию, используя Голунова в качестве причины организации протеста», — добавил он.

Люди, которые вышли на акции сегодня, не сделали ничего, чтобы освободить российского журналиста Кирилла Вышинского, также напомнил Милонов, сделав вывод, что им в действительности наплевать на свободу слова.

милонов-запад-голунов

«Все эти Резники, Вишневские, которые поперлись на акцию «в защиту» Голунова, которого никто нигде не удерживает и ни в чем не обвиняет, выглядят как комики», — резюмировал Милонов.

Независимый аналитик Алексей Филлипов в свою очередь указал на бессмысленность протестов, потому как они организованы извне - вероятнее всего, Западом.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #запад #милонов #общество #голунов

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