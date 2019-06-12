Навальный пришел на митинг, чтобы «хайпануть» на славе Голунова

Блогер и глава «ФБК» Алексей Навальный посетил несогласованную акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, освобожденного 11 июня из под ареста.

Эксперты в разговоре с корреспондентом ФАН сообщили, что считают истинной целью блогера вовсе не поддержку журналиста, а попытки обратить на себя внимание Запада. Автор популярного Telegram-канала Ortega уверен, что Навальный не имеет никакого отношения к Голунову и не предпринял попыток действительно помочь журналисту в ситуации несправедливого ареста.

«Что касается сегодняшней ситуации — это очередная выходка, чтобы в западной прессе появились заголовки, что появился позитивный эффект от вчерашней «победы». Чтобы показать, что Россия — это царство тьмы, что здесь живут палачи и нелюди и что лидера российской оппозиции снова задержали на 30 суток», — уверен автор.

«Проблема в том, что западная пресса давным-давно ничего хорошего о нас не думает. Но Навальный с этого живет. Но к Голунову это не имеет никакого отношения», — подытожил Ortega.

Социолог Алексей Филиппов считает, что несогласованная акция «за освобождение Ивана Голунова» потеряла смысл непосредственно после его освобождения и снятия с журналиста всех обвинений. Сегодня на несогласованном с городскими властями шествии был задержан и сам Навальный, не участвовавший в акциях поддержки журналиста до начала несанкционированного мероприятия, организованного 12 июня — в День России.