Навальный пришел на митинг, чтобы «хайпануть» на славе Голунова
Блогер и глава «ФБК» Алексей Навальный посетил несогласованную акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, освобожденного 11 июня из под ареста.
Эксперты в разговоре с корреспондентом ФАН сообщили, что считают истинной целью блогера вовсе не поддержку журналиста, а попытки обратить на себя внимание Запада. Автор популярного Telegram-канала Ortega уверен, что Навальный не имеет никакого отношения к Голунову и не предпринял попыток действительно помочь журналисту в ситуации несправедливого ареста.
«Что касается сегодняшней ситуации — это очередная выходка, чтобы в западной прессе появились заголовки, что появился позитивный эффект от вчерашней «победы». Чтобы показать, что Россия — это царство тьмы, что здесь живут палачи и нелюди и что лидера российской оппозиции снова задержали на 30 суток», — уверен автор.
«Проблема в том, что западная пресса давным-давно ничего хорошего о нас не думает. Но Навальный с этого живет. Но к Голунову это не имеет никакого отношения», — подытожил Ortega.
Социолог Алексей Филиппов считает, что несогласованная акция «за освобождение Ивана Голунова» потеряла смысл непосредственно после его освобождения и снятия с журналиста всех обвинений. Сегодня на несогласованном с городскими властями шествии был задержан и сам Навальный, не участвовавший в акциях поддержки журналиста до начала несанкционированного мероприятия, организованного 12 июня — в День России.
«Очевидно, что Алексей Навальный пытается перетянуть повестку на себя, стать «жертвой режима» вместо Голунова. Стоит также отметить, что внимание на факте задержания акцентировали прежде всего западные СМИ или издания, так или иначе Западу подконтрольные. Это само по себе уже является маркером, лакмусовой бумажкой того, что намерения Навального не были искренними изначально», — подытожил Алексей Филиппов.
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