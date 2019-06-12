Задержанных в Крыму сторонников террористов арестовал суд

Киевский районный суд Симферополя арестовал еще четверых человек, подозреваемых в участии в запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

«Указанные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, – участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, отнесенного уголовным законом к категории особо тяжких, за которое установлено наказание только в виде лишения свободы сроком до двадцати лет», — сказано в заявлении на официальном сайте суда в Симферополе.

В понедельник 10 июня восемь сторонников террористической организации были задержаны в Крыму полицейскими, сотрудниками ФСБ и Росгвардии — четверых из них арестовали в тот же день.

Напомним, в конце марта оперативники арестовали в Дагестане члена террористической банды Вагабова, причастной к двойному теракту 2010 года в столичном метро. За день до этого силовики задержали молодого человека, подозреваемого в присяге запрещенному в России «Исламскому государству»*: по информации правоохранителей, он готовился к осуществлению терактов.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ судом.