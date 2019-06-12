Крикливая оппозиция нивелировала достижения общественников по делу Голунова за пару часов

Незаконный марш протеста в поддержку освобожденного накануне журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который сам предпочел в нем не участвовать, только испортил все достижения последних суток.

За журналиста, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, вступились Совет при Президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Союз журналистов РФ и Общественная палата Москвы. Благодаря их совместным усилиям, удалось закрыть дело, снять все обвинения с Голунова. В отношении полицейских, задержавших журналиста, ведется проверка. Они отстранены от работы.

В Госдуме идут разговоры о том, чтобы менять Уголовно-процессуальный кодекс РФ и смягчить УК РФ. Московские власти согласовали шествие-митинг в поддержку Голунова и других несправедливо осужденных по 228 ст. УК РФ 16 июня на проспекте Сахарова.

Однако ряд оппозиционеров проявили удивительное упрямство и все же вывели людей на незаконное шествие по узким центральным улицам Москвы, где проходит фестиваль реконструкторов, посвященный дню России. Ожидаемо, были задержания. По данным МВД, задержали более 200 человек. Есть информация, что их отпустят сегодня же.

Ситуация продемонстрировала раскол среди оппозиционного лагеря. считает политолог, кандидат психологических наук Александр Ершов.

«Многие решили не пойти на митинг, потому что вопрос утрясен. Остальная же часть следовала той логике, что нужно добиваться еще чего-то большего. Но таким поведением, эти люди резко ухудшили ситуацию для гражданского общества и активистов, поскольку теперь власть не будет идти навстречу и удовлетворять требования, потому что в этом нет никакого смысла», — сказал Ершов «Политике Сегодня».

С ним согласна журналист, бывшая помощница главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева. По ее словам, некоторые так и не научились решать вопросы цивилизованно, по-взрослому.

«Просто в следущий (не дай Бог) раз никто переговоры вести не будет. Ну и вообще удобно не соблюдать договорённости, если на кону не твоя жизнь и не твоя свобода, и при этом требовать от власти выполнение своей части обещаний. А юношеский максимализм и попытка играть в принципиальность — от глупости не по возрасту. Вот ничему не учат годы. Картинка всегда сложнее, чем кажется. И своей ретивостью вы подставляете людей, которые за вас впряглись», — пишет Рябцева в своем Telegram-канале.

Раскол — и в соцсетях. Участники акции потенциальные и реальные оскорбляют друг друга.

На марше 12 июня засветился завсегдатай несогласованных акций блогер Алексей Навальный, который оказался в числе задержанных. То, что Навальный участвовал в акции ради собственного пиара, теперь понимают даже бывшие его соратники. Вот что написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак, не подбирая выражений.

«Надо просто понимать , кому -то нужна справедливость, свобода невинному человеку, а кому-то — просто любой повод **** (критиковать) власть. И плевать этот «кто-то» хотел на Голунова. Потому что чем хуже, тем лучше. И люди подсознательно это чувствуют. Поэтому все вписались за Голунова, а про Алексея понимают что это осознанное очередное обострение. Обострять — в этом смысл. И только в этом», — резко резюмировала Собчак.

Telegram-канал vasyunin online подчеркнул, что еще накануне был шанс на политическое действие 16 июня. Вместо этого оппозиция истерично устроила привычный перформанс — несогласованную акцию ради фотографий.

«Перенос на шестнадцатое, сто тысяч на Сахарова, системные депутаты, пригнанные в полунасильном режиме, обсуждение шагов по рефомированию полиции и, конкретно, практики по 228 — вот что было бы тем шагом, который отделяет бесконечный хаотичный активизм от политического действия. Ну а все эти истеричные призывы «не прогибаться» и «не разговаривать с властью за закрытыми дверями» показали только то, что все и так давно знали — российская политизированная общественность может устроить несогласованную акцию в Москве», — отмечает автор канала.

На оппозиционном фронте по-прежнему без перемен.