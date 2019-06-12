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19:09   12 Июня 2019
Россия

Митинг в Москве вскрыл равнодушие оппозиции к политзаключенным

Митинг в Москве вскрыл равнодушие оппозиции к политзаключенным

Ряд инициативных лиц накануне предложил провести в День России акцию с призывами освободить журналиста Ивана Голунова. В связи с тем, что в столице на 12 июня было запланировано множество праздничных мероприятий, власти предложили организаторам провести законный марш 16 июня. Однако оппозиционные силы предложение отвергли и вышли на митинг в среду даже не смотря на то, что с Ивана Голунова уже сняли все обвинения и отпустили из-под домашнего ареста.

Журналист на митинг не пошел и посоветовал россиянам последовать его примеру. Многие разделили его позицию, отметив, что необходимость в проведении акции отпала.

Однако оппозиция предложила изменить тему митинга и требовать освобождения всех невинно осужденных. Многие эксперты расценили такую настырность как признание в том, что на самом деле им была безразлична судьба Голунова — они просто ждали повода для проведения митинга.

оппозиция голунов

В беседе с корреспондентом «Слово и Дело» политтехнолог Сергей Маркелов отметил, что Голунов для оппозиционных сил является лишь поводом, на самом деле они преследуют другую цель — поупражняться в подъеме протестных настроений в обществе.

При этом Маркелов подчеркнул, что ситуация с Голуновым не разрешилась, если бы не активное участие власти.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #оппозиция #митинг #общество #голунов

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