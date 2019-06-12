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16:50   12 Июня 2019
Весь мир

Террористы в Сирии используют детей в качестве своих солдат

Террористы в Сирии используют детей в качестве своих солдат

Подконтрольные террористам «Аль-Каиды»* боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» мобилизуют несовершеннолетних детей на войну против Сирийской арабской армии: одному из детей-солдат, погибших в начале месяца на севере Хамы, было всего 11 лет.

Тяжелые потери террористов и их союзных группировок в боях с правительственной армией привели к тому, что в ряды боевиков вступают дети, сообщает корреспондент ФАН. После курса начальной боевой подготовки они участвуют в операциях вместе со взрослыми боевиками, устраивают диверсии, а также привлекаются для разведки, шпионажа и оказания раненным первой помощи.

Террористы в Сирии используют детей в качестве своих солдат

Согласно докладу Управления Верховного комиссара по правам человека от 31 января 2019 года, многие из малолетних боевиков запрещенной в РФ «Джебхат Ан-Нусры»* — выходцы из малообеспеченных семей или сироты, которых боевики похищали или выкупали за символическую сумму у родственников. 

Террористы в Сирии используют детей в качестве своих солдат

Редко кому из детей-солдат удается дожить до 20 лет. ФАН со ссылкой на местные источники сообщает, что 11-летний Абу Бакр погиб во время атаки боевиков на высоту Телль аль-Малах и населенный пункт Джуббайн на севере Хамы. 

«После нескольких часов ожесточенных перестрелок боевикам пришлось отступить, бросив тело малолетнего «муджахида» с остальными убитыми. На следующий день его обнаружили сирийские военные», — сообщает корреспондент агентства.

Террористы в Сирии используют детей в качестве своих солдат

Профессор Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин отметил, что использование детей в качестве солдат нехарактерно для Ближнего Востока, но чаще практикуется в бедных мусульманских странах Африки.

«Расчет у них абсолютно прагматический и боевики прекрасно знают ситуацию — они бросают детей в пекло боевых столкновений, прекрасно зная, что американская и европейская пресса не будут писать, что «это боевики — звери, бросили детей на погибель» — они будут писать, что «сирийская армия и российская авиация — звери, убивают детей». Вот на что расчет — на то, что на поле боя будут находить детские трупы», — рассказал Чупрыгин.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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