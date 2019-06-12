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Более 20 человек пострадали в Гонконге во время акции протеста

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16:43   12 Июня 2019
Весь мир

Более 20 человек пострадали в Гонконге во время акции протеста

Более 20 человек пострадали в Гонконге во время акции протеста

В Гонконге на акцию вышли демонстранты, выступающие против поправок к закону об экстрадиции. В результате столкновений полиции и участников акции пострадали 22 человека, пишет South China Morning Post. Все они находятся в больницах, передает СМИ.

Ранее глава полиции Гонконга сообщил о массовых беспорядках в городе и подчеркнул, что правоохранители будут вынуждены применить силу. Отмечается, что сотрудники полиции использовали перцовый спрей и слезоточивый газ, резиновые пули и дымовые шашки.

Акция протеста собрала несколько десятков тысяч жителей Гонконга. В протестах в основном участвуют студенты.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #китай #протест #весь мир #гонконг

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