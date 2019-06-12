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16:44   12 Июня 2019
Россия

«Дело Голунова» похоже на спланированную Западом диверсию, считает политолог

«Дело Голунова» похоже на спланированную Западом диверсию, считает политолог

История с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым — тщательно спланированная диверсия, заявил доктор политических наук и профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с «Экономикой сегодня» 12 июня.

Он согласился, что журналистская солидарность имела место быть, но подобные заявления были сделаны в адрес его профессии, а не личности.

«Это было искренне, но этим ситуация не ограничивается», — сказал профессор.

Дело специального корреспондента, когда его менее чем за неделю успели задержать, провести судебное заседание, отправить под домашний арест и отпустить, вызвало сильнейший резонанс не только в России, но и на Западе.

манойло

«Не случайность и не совпадение, проблема вообще не в Голунове. Здесь можно говорить о хорошо спланированной диверсии – ни много ни мало», — заявил собеседник.

По его мнению, операцию возглавили иностранные специальные службы. В подтверждение эксперт напомнил, что задержание журналиста произошло одновременно с Петербургским международным экономическим форумом, в котором участвовал российский президент Владимир Путин. 

«Кроме того, нужно обратить внимание на то, что задержание Голунова произошло с очень большим количеством процессуальных нарушений, и оно было сделано в условиях чрезвычайной спешки», — добавил Манойло.

То есть, «дело Голунова» предназначено для давления на Россию и ее руководство, так как Путин вынужден был отвечать на «неудобные» вопросы по инциденту. Профессор полагает, что следователи во время расследования могут обнаружить в деле «уши ЦРУ».

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Автор: Анна Манц
#спецслужбы #запад #пмэф #манойло #голунов

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