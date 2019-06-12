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16:16   12 Июня 2019
Россия

Послы ЕС хотят продлить антироссийские санкции по Крыму еще на год

Послы ЕС хотят продлить антироссийские санкции по Крыму еще на год

Послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за присоединение Крыма к России.

Решение о продлении ограничительных мер по отношению к РФ принято в среду 12 июня в Брюсселе, во время заседания Комитета постоянных представителей, сообщает со ссылкой на постановление Совета ЕС «Интерфакс-Украина». Сообщается, что соответствующее решение должны утвердить на следующей неделе.

«Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет на следующей неделе», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Источник отметил, что в Совете ЕС не планируется обсуждение этой темы, а санкции будут продлены в автоматическом режиме — письменно, без открытого голосования.

Санкции по Крыму против РФ были введены в июне 2014 года и постоянно продлеваются на год: в последний раз их продлили 23 июня прошлого года. Напомним, также антироссийские санкции расширили и США из-за конфликта с Украиной и инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры не касаются экспорта, они направлены на восемь российских компаний и шесть физических лиц.

Послы ЕС хотят продлить антироссийские санкции по Крыму еще на год

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Автор: Тимофей Булочкин
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