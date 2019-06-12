Послы ЕС хотят продлить антироссийские санкции по Крыму еще на год

Послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за присоединение Крыма к России.

Решение о продлении ограничительных мер по отношению к РФ принято в среду 12 июня в Брюсселе, во время заседания Комитета постоянных представителей, сообщает со ссылкой на постановление Совета ЕС «Интерфакс-Украина». Сообщается, что соответствующее решение должны утвердить на следующей неделе.

«Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет на следующей неделе», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Источник отметил, что в Совете ЕС не планируется обсуждение этой темы, а санкции будут продлены в автоматическом режиме — письменно, без открытого голосования.

Санкции по Крыму против РФ были введены в июне 2014 года и постоянно продлеваются на год: в последний раз их продлили 23 июня прошлого года. Напомним, также антироссийские санкции расширили и США из-за конфликта с Украиной и инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры не касаются экспорта, они направлены на восемь российских компаний и шесть физических лиц.