Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Дело Голунова» похоже на спланированную Западом диверсию, считает политолог

«Дело Голунова» похоже на спланированную Западом диверсию, считает политолог

 Случай с Голуновым позволил оппозиции изображать вседозволенность перед спонсорами

Случай с Голуновым позволил оппозиции изображать вседозволенность перед спонсорами
Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

 Гитарист группы Trubetskoy впал в кому

Гитарист группы Trubetskoy впал в кому
Более 20 человек пострадали в Гонконге во время акции протеста

Более 20 человек пострадали в Гонконге во время акции протеста

 Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения
«Дело Голунова» похоже на спланированную Западом диверсию, считает политолог

«Дело Голунова» похоже на спланированную Западом диверсию, считает политолог

 Случай с Голуновым позволил оппозиции изображать вседозволенность перед спонсорами

Случай с Голуновым позволил оппозиции изображать вседозволенность перед спонсорами
Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

Преследуемый в Латвии правозащитник Гапоненко уличил либеральные СМИ в лицемерии

 Гитарист группы Trubetskoy впал в кому

Гитарист группы Trubetskoy впал в кому
Более 20 человек пострадали в Гонконге во время акции протеста

Более 20 человек пострадали в Гонконге во время акции протеста

 Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения
16:01   12 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Гитарист группы Trubetskoy впал в кому

Гитарист группы Trubetskoy впал в кому

Гитариста музыкальной группы Trubetskoy из Белоруссии Руслана «Пана» Владыко избили и ограбили, сообщили на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте» 12 июня.

В посте указано, что инцидент произошел в Минске еще 6 июня.

«Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла», — пишут музыканты.

Гитарист получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали. На данный момент он находится в реанимации и впал в кому.

«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству — думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», — призвали члены Trubetskoy.

Заявленные концерты не отменяются, Владыко подменят его коллеги. Музыкальный коллектив поблагодарил неравнодушных.

 

 

Группа Trubetskoy основана бывшими участниками коллектива «Ляпис Трубецкой», в частности Паном, в 2014 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#белоруссия #кома #реанимация #trubetskoy #трубецкой #пан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...