Гитарист группы Trubetskoy впал в кому

Гитариста музыкальной группы Trubetskoy из Белоруссии Руслана «Пана» Владыко избили и ограбили, сообщили на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте» 12 июня.

В посте указано, что инцидент произошел в Минске еще 6 июня.

«Тяжело об этом сообщать, но молчать дальше нет смысла», — пишут музыканты.

Гитарист получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали. На данный момент он находится в реанимации и впал в кому.

«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству — думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», — призвали члены Trubetskoy.

Заявленные концерты не отменяются, Владыко подменят его коллеги. Музыкальный коллектив поблагодарил неравнодушных.

Группа Trubetskoy основана бывшими участниками коллектива «Ляпис Трубецкой», в частности Паном, в 2014 году.